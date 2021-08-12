Канадец приобрел в комиссионке картину за $96 и удивился ее реальной стоимости

Житель Канады Стивен Берджесс купил картину в комиссионке за $96, однако впоследствии обнаружил что ее стоимость превышает $20 тысяч, сообщает Upi.

Берджесс рассказал, что регулярно покупает картины в комиссионных магазинах, и во время его последнего визита в Value Village его внимание привлек холст в богато украшенной раме.

«Я подумал, что за $96 я приобрету красивую раму», — признался он в интервью.

При более детальном осмотре задника картины Берджесс обнаружил мазки масляной кистью по периметру холста под рамой. Это могло указать только на одно – картина оригинальна.

Ради интереса молодой человек вбил подпись художника в Google и с удивлением обнаружил, что картина принадлежит кисти голландского пейзажиста Герритена Веймера, родившегося в 1870 году.

Одна из самых известных картин художника, «Горный туман», недавно была продана с аукциона за $200 тысяч, что указывает на то, что находка Берджесса может составить гораздо большую стоимость, чем он заплатил.

Сейчас картины Веймера продаются по цене от $20 до $350 тысяч в зависимости от их состояния. На данный момент канадец находится в поисках профессионального оценщика, который подтвердит подлинность произведения искусства.

Ранее сообщалось, что на торги будет выставлена коллекция работ Пабло Пикассо стоимостью более $104 млн.