Жительнице Канады, прилетевшей за тортом на вертолете, предъявили обвинения

Жительнице канадской провинции Саскатчеван, посадившей свой вертолет на автомобильной парковке, чтобы купить торт, предъявлены обвинения в опасной эксплуатации воздушного транспорта, сообщает https://www.cbc.ca/news/canada/saskatoon/helicopter-lands-dairy-queen-ice-cream-cake-tisdale-1.6137564.

31 июля в Королевскую канадскую конную полицию поступила жалоба о вертолете, совершившем посадку на оживленную парковку рядом со школой и бассейном в городе Тисдейл в провинции Саскатчеван. Из-за пропеллера, в воздух поднялось облако пыли и мусора.

Далее, по информации полиции, из кабины вертолета вышла женщина, проследовавшая в находящуюся на площадке кондитерскую и приобрела там торт из мороженого.

«На момент посадки вертолета, на парковке никого не было. Но это не значит, что ситуация адекватная», — сообщил мэр города Тисдейл.

Суд по делу запланирован на 7 сентября.

Ранее сообщалось, что пилот угостил пассажиров задержанного рейса пиццей.