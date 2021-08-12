СК назвал основные версии крушения Ми-8 на Камчатке

В Следственном комитете заявили, что рассматривают три основные версии крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«На данный момент транспортным подразделением Следственного комитета среди приоритетных версий произошедшего рассматриваются неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна», — говорится в сообщении.

Утром 12 августа вертолет с туристами на борту разбился на Камчатке. Вертолет упал в озеро, в настоящее время он находится на глубине 100 метров. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восьмерым удалось спастись. Известно, что упавший Ми-8 находился в исправном состоянии — он проходил капитальный ремонт в прошлом году. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

К поисково-спасательной операции на камчатском озере, где потерпел крушение перевозивший туристов Ми-8, присоединился вертолет Министерства обороны, оснащенный подводными аппаратами.