В Совфеде оценили идею поднять возраст продажи крепкого алкоголя

Совет Федерации поддержит инициативу Министерства здравоохранения, предложившего продавать крепкий алкоголь с 21 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на первого заместителя главы социального комитета верхней палаты парламента Валерия Рязанского.

О поправках в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта» стало известно после публикации в «Известиях». Минздрав предложил запретить с марта 2022 года продажу алкогольных напитков, содержание этилового спирта в которых превышает 16,5%, людям не достигшим 21 года. Сейчас эти напитки можно покупать с 18 лет.

Валерий Рязанский, напомнил, что с подобной инициативой выступал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов — когда занимал пост сенатора.

«Коллеги его поддержали. Думаю, что и относительно проекта Минздрава в Совете Федерации его поддержат», — подчеркнул политик.

Снижение доступности крепкого алкоголя поспособствует выполнения Стратегии формирования здорового образа жизни населения, добавил он.

Ранее в Государственную Думу внесли законопроект о запрете тратить детские пособия на алкоголь и табак.