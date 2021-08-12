Глава МЧС прибыл в Якутию для контроля тушения лесных пожаров

Глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в Якутию для оперативного управления группировкой ведомственных сил, задействованной в борьбе с лесными пожарами. Об этом сообщает министерство, передает ТАСС.

Отмечается, что министр проведет совещание по разработке дополнительных мер по стабилизации ситуации в республике Саха и оказанию помощи населению. Также глава МЧС оценит своевременность принятия профилактических мер в области обеспечения пожарной безопасности на месте чрезвычайной ситуации.

Накануне президент России Владимир Путин поручил руководителю МЧС вылететь в Якутию, чтобы оперативно руководить группировкой ведомства, борющейся с природными пожарами, передает пресс-служба Кремля.

11 августа сообщалось, что МЧС отправило в эту республику первую группу из 100 спасателей для тушения лесных пожаров.

До этого стало известно, что Якутия получит от МЧС дополнительную технику для тушения пожаров после того, как Путин поручил Зиничеву нарастить группировку для тушения лесных пожаров в регионе.