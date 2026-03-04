Назначение Моджтабы Хаменеи верховным лидером Ирана может состояться 4 марта

Сын бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи Моджтаба рассматривается как главный кандидат на эту должность. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники среди иранских чиновников.

По словам собеседников издания, официальное объявление о его назначении может состояться утром 4 марта.

До этого телеканал Iran International также сообщил о вероятном восхождении Моджтабы Хаменеи к посту следующего верховного лидера.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Глава Белого дома Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерной программы.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран ответил ударами по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп назвал причину ликвидации Хаменеи.