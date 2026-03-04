Размер шрифта
Армия

Российские дроны уничтожили технику ВСУ почти на $3 млн

РИА Новости: дроны-камикадзе «Юга» уничтожили технику ВСУ на $3 млн
Станислав Красильников/РИА Новости

Бойцы одного из самых результативных расчетов 4-й мотострелковой бригады группировки войск «Южная» уничтожили украинскую технику почти на $3 млн с помощью FPV-дронов на оптоволокне «Князь Вандал Новгородский». Об этом РИА Новости сообщил оператор расчета с позывным «Спартанец».

Расчеты ударных дронов-камикадзе группировки «Юг» работают на константиновском направлении по различным целям — от пехоты и легкобронированной автомобильной техники до танков и артиллерии.

По словам военнослужащего, чаще всего расчет действовал против пикапов, бронированных автомобилей «Казак», бронетранспортеров М113, а также танков Т-72 и Т-80. Он добавил, что среди пораженных целей также были самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубицы Д-20 и Д-30.

Оператор отметил, что, по подсчетам группировки, сумма уничтоженной расчетом техники ВСУ уже превысила $3 млн.

Он также сообщил, что помимо техники приоритетными целями для операторов БПЛА остается пехота противника, по которой активно работают на константиновском участке фронта. Кроме того, по его словам, уничтожаются и дроны «Баба-яга», если они попадаются в зоне работы расчета.

Военнослужащий добавил, что считает специальность оператора дрона-камикадзе одной из самых перспективных в нынешних условиях.

Ранее Россия уничтожила дроны ВСУ «Баба-Яга» на сумму около $80 млн за год.

 
