В Европе рассказали, к чему может привести падение режима в Иране

BZ: падение режима в Иране может привести страну к гражданской войне
Thilo Schmuelgen/Reuters

Падение режима в Иране может привести к «кровавому вакууму власти» и стать прелюдией к внутренним конфликтам, в том числе к гражданской войне. Об этом написал журналист немецкого издания Berliner Zeitung Бобан Дукич.

«Если режим рухнет под давлением атак, как это предусматривает стратегия администрации Трампа, это может привести не к мирному переходу к демократии, а к кровавому вакууму власти. Сепаратистские движения среди меньшинств могут воспользоваться этой возможностью, как только монополия на насилие в Тегеране начнет разрушаться. Таким образом, падение руководства не станет гарантией стабильного будущего, а потенциально может стать прелюдией к внутренним конфликтам, вплоть до гражданской войны», — отметил журналист.

По его словам, слабый государственный контроль на юго-востоке страны и транснациональные криминальные сети, особенно в сфере наркоторговли, «еще больше способствуют политической нестабильности и могут привести к подрыву государственного устройства в случае кризиса».

Также Дукич подчеркнул, что атака на Иран может «подорвать основы европейской миграционной политики».

1 марта спикер чешского парламента Томио Окамура написал, что США и Израилю нельзя затягивать конфликт с Ираном, так как это может иметь «глобальные последствия» в плане экономики и миграции.

Также 4 марта телеканал CNN сообщил, что ЦРУ США вооружает курдские силы, чтобы спровоцировать народное восстание в Иране.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. По словам президента США Дональда Трампа, Иран был атакован из-за того, что он не стал отказываться от своих ядерных амбиций. В ночь на 1 марта Трамп сообщил об устранении верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

В ответ на удары Иран атаковал Израиль и базы США в странах Ближнего Востока.
Затем СМИ сообщили, что главным кандидатом на должность верховного лидера считается сын Али Хаменеи Моджтаба Хаменеи. По информации The New York Times, официально объявить о его назначении могут уже 4 марта.

Ранее иранский историк предрек раскол цивилизации.

 
