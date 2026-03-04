В Минобороны назвали число сбитых за ночь беспилотников над Россией

Силы противовоздушной обороны в ночь на 4 марта сбили 32 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что 21 дрон сбили над Волгоградской областью.

По четыре БПЛА российские военные уничтожили над Ростовской и Белгородской областями, два — над Астраханской областью, один — над Курской областью.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников на Волгоградскую область пострадали пять человек. В Волгограде для пострадавших открыли пункт временного размещения

В свою очередь, Life.ru со ссылкой на SHOT сообщил о прозвучавших над южными и северными районами Волгограда пяти-семи громких взрывах. В небе были слышны характерные звуки двигателей и мелькали вспышки.

2 марта ударный беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал корпус городской больницы Донецка.

Ранее ВСУ применили новый вид американского БПЛА при атаке в Донецке.