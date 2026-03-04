Размер шрифта
4 марта в регионах РФ прозвучат сирены гражданской обороны

МЧС РФ: почти во всех регионах РФ 4 марта проверят систему оповещения ГО
Global Look Press

4 марта практически во всех российских регионах пройдет проверка систем оповещения гражданской обороны. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ во «ВКонтакте».

В ведомстве призвали сохранять спокойствие и не паниковать, так как проверка плановая.

В рамках проверки систем оповещения населения прозвучат сирены и громкоговорители. Также будет замещен эфир радио- и телеканалов.

До этого проверку системы оповещения населения проводили в начале октября 2025 года. Плановые проверки предназначены для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. Они проводятся на регулярной основе, чтобы убедиться в работоспособности всех элементов системы оповещения. Их проводят два раза в год.

В августе 2025 года хакеры включили оповещение с записью об угрозе ядерной бомбардировки в московском автобусе. Тогда хакерской атаке подверглись сразу несколько автобусов коммерческого перевозчика ООО «Трансавтолиз».

Ранее ракетную угрозу впервые объявили в отдаленных от Украины регионах.

 
