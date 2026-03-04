Размер шрифта
В Европе испугались чрезмерного внимания США к конфликту на Ближнем Востоке

Политолог Леви: Европа опасается, что США забудут об Украине из-за войны в Иране
Reuters

Европейские лидеры опасаются, что президент США Дональд Трамп и его администрация забудут о России и украинском конфликте из-за операции против Ирана. Такое мнение высказал британский политолог, президент Проекта «США — Ближний Восток» Даниэль Леви в интервью «Ленте.ру».

При этом эксперт обратил внимание, что страны Европы не отказываются от помощи Израилю. Леви считают, что таким образом европейские лидеры пытаются повторить свои неудачные попытки добиться расположения Трампа в вопросе Украины.

Эксперт допустил, что европейцы не понимают администрацию Трампа, и их готовность угодить США лишь демонстрируют их слабость.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее Зеленский рассказал, чем отличаются конфликты в Иране и на Украине.

 
