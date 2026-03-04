Новая группа добровольцев из Чечни отправилась на СВО

Кадыров сообщил, что новые чеченские добровольцы отправились на СВО

Очередная группа добровольцев из Чечни отправилась к месту выполнения боевых задач в зоне проведения СВО. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

С напутственным словом к будущим бойцам обратился председатель правительства Чечни, руководитель регионального штаба СВО Магомед Даудов. Он подчеркнул, что в настоящее время на передовой решается судьба России, написал Кадыров.

Перед отправкой добровольцы прошли боевую и тактическую подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Под руководством инструкторов они получили требуемые навыки для службы в спецназе «Ахмат».

Поддержку бойцам оказал Региональный общественный фонд имени А.Х. Кадырова. Добровольцы обеспечены современной экипировкой, снаряжением, а также всем необходимым на период подготовки, уточнил политик.

В составе группы — жители Чечни и других регионов России, в том числе бойцы с боевым опытом, которые вновь возвращаются в строй, рассказал Кадыров.

Ранее отец бойца «Ахмата», освобождённый из плена, вернулся на СВО вслед за сыном.