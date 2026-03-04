Китай назвал цену расплаты за санкции против РФ для Японии

Япония поплатилась за введенные против РФ санкции после того, как Иран перекрыл Ормузский пролив. Об этом пишет китайское издание Baijiahao, передает АБН24.

По мнению авторов статьи, японская экономика критически зависит от поставок энергоносителей в регион. Запасов нефти в стране хватит на несколько месяцев, пополнять их возможности нет, так как Ормузский пролив перекрыт.

Такая ситуация может негативно сказаться на работе японской промышленности и ценах на бензин, однако Япония сама загнала себя в энергетическую ловушку, пишут журналисты.

«Тесное сотрудничество Японии с США в вопросе введения санкций привело к резкому сокращению поставок энергоносителей из России. Теперь под серьезной угрозой находится последний жизненно важный для Токио источник топлива — Ближний Восток», — говорится в публикации.

Авторы подчеркивают, что Токио стоит пересмотреть отношения с Москвой, ведь сегодня Япония нуждается в России больше, чем когда-либо.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее Иран запретил движение через Ормузский пролив.