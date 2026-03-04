Размер шрифта
Ростовскую область атаковали десятки украинских беспилотников

Губернатор Слюсарь: Ростовская область подвергалась воздушной атаке
Reuters

Украинские дроны в течение вечера и ночи произвели налет на Ростовскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Атака нескольких десятков беспилотников была отражена в Миллеровском и Тарасовском районах. Упавшие на территорию строящейся базы обломки частично повредили остекление и входную дверь нежилого помещения.

Губернатор подчеркнул, что пострадавших нет.

4 марта сообщалось, что украинская армия использовала новый тип американского беспилотного летательного аппарата во время атаки на Донецк.

За день до этого губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников на регион пострадали пять человек. У всех пяти пострадавших нет ранений критического характера, врачи оказывают им помощь.

Ранее ВС РФ ударили по украинским аэродромам, с которых запускались дроны.

 
