Общество

Россиян предупредили о риске пойти под суд за использование чужого Wi-Fi

Юрист Печников: за использование чужого Wi-Fi могут подать в суд
Sutthiphong Chandaeng/Shutterstock/FOTODOM

Подключение к чужому Wi-Fi может повлечь за собой снижение скорости работы, износ и иной ущерб и, по сути, является использованием чужого имущества без разрешения. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист, президент Московской юридической корпорации, член Московского клуба юристов, член Московского Английского клуба Вячеслав Печников.

Юрист, руководствуясь ст. 15 Гражданского кодекса РФ, подчеркивает, что владелец сети может попытаться возместить ущерб через суд.

«Однако доказать, что износ оборудования произошел именно по вине подключившегося, практически невозможно. Как и доказать, что подключения к сети привели к ущербу. Единственное, если тарифный план у гражданина не безлимитный, то можно проследить реальную причинно-следственную связь между подключением стороннего лица и платой, списанной за данное подключение. В остальных случаях пострадавший может рассчитывать на компенсацию морального вреда», — заявил юрист.

Юрист отмечает, что в договоре пользователя с провайдером, как правило, имеется условие о том, что сеть должна использоваться только в одной квартире. Поэтому, если провайдер установит, что к сети подключаются из двух или более квартир, он имеет право расторгнуть договор. Расторжение договора также нанесет ущерб пользователю, как моральный, так и, возможно, материальный. И возмещение этого ущерба он также имеет право потребовать с подключившегося к его сети соседа.

«Доказать сам факт подключения стороннего лица не сложно. Любое Wi-Fi-оборудование ведет так называемый системный журнал. Это системный файл, в котором зафиксированы все подключения к сети и IP-адреса, с которых они осуществлялись. Скачать данный файл не сложно самостоятельно, однако для обращения в суд рекомендуется все же воспользоваться услугами компьютерно-технического эксперта», — уточнил Печников.

Воровством и иным преступлением подключение к чужому Wi-Fi признать нельзя. К уголовной ответственности привлечь за подключение к чужой сети можно только в том случае, если такое подключение осуществлялось при помощи вредоносного программного обеспечения. Такая ответственность предусмотрена ст. 272 УК РФ.

Ранее россиянам объяснили, какие настройки роутера надо изменить сразу после покупки.

 
