«Главная ведьма» Украины рассказала о своих политических амбициях

Мария Тихая: я хочу быть мэром Киева
tihaya_maria_vedma/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мария Тихая, которую в украинских социальных сетях называют «главной ведьмой» страны, заявила о намерении стать мэром Киева. Об этом женщина рассказала в эфире YouTube-канала Славы Демина.

По ее словам, она точно знает, что будет в политике. При этом Тихая пока не решила, станет мэром, министром или депутатом, но «честно хочет» стать мэром столицы Украины. Она назвала происходящее в стране и городе беспорядком и выразила желание навести порядок.

Тихая подчеркнула, что для выполнения имеющихся у нее политических планов следует подождать соответствующего возраста и «своего времени». Поэтому на ближайших выборах она не собирается регистрировать свою кандидатуру, а отложит этот шаг на два-три года.

24 февраля мэр Днепра (российское название — Днепропетровск) Борис Филатов заявил, что выборы на Украине проводить не следует, поскольку население страны «дебилизировано» социальными сетями.

За день до этого президент Украины Владимир Зеленский обвинил западных партнеров в попытке избавиться от него через проведение выборов.

Ранее экс-главком ВСУ Валерий Залужный прокомментировал возможность участия в выборах на Украине.

 
