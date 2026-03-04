Невролог объяснил, почему все больше взрослых страдают от дефицита внимания

В последние годы количество взрослых пациентов, которые жалуются на проблемы с вниманием, выросло. Это может быть связано с развитием соцсетей и тем, что больше людей узнали о существовании синдрома дефицита внимания, рассказал «Газете.Ru» врач-невролог «Неврологической клиники» в Москве Денис Мухамедов.

«Синдром дефицита внимания (СДВ) у взрослых — это неврологическая особенность, которая проявляется как трудность с удержанием внимания, контролем импульсов и организацией поведения. СДВ не появляется из ниоткуда во взрослом возрасте. Это врожденная особенность особенность функционирования префронтальной коры мозга и дисбаланс нейромедиаторов, таких как дофамин и норадреналин», — объяснил доктор.

В детстве, по словам специалиста, проблема проявляется гиперактивностью, а с возрастом и возрастанием нагрузок и ответственности проявляется — только в дефиците внимания.

«Причин, почему многие заговорили об этой проблеме именно сейчас, несколько. Во-первых, соцсети, мессенджеры, безлимитный интернет только обнажили существующие трудности. То, с чем человек мог справляться в более структурированной среде, сейчас стало практически невозможным. Во-вторых, значительно продвинулась нейробиология. Современные методы позволяют увидеть особенности активности и структуры мозга, характерные для СДВ. Это помогло перевести разговор в область объективной неврологии. В-третьих, сработал эффект узнавания. Раньше взрослый с недиагностированным СДВГ считал себя ленивым, несконцентрированным, а сейчас знает, что это особенности работы мозга», — заметил доктор.

После диагностики и постановки диагноза невролог может назначить медикаменты, которые нейтрализуют нейрохимический дисбаланс, психотерапию и посоветовать придерживаться методов организационной гигиены, например, дробление больших задач на микрошаги с немедленным поощрением.

Ранее врач рассказал, за счет чего магния цитрат помогает сбросить вес.