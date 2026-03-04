Размер шрифта
Десятки танкеров скопились по обе стороны Ормузского пролива после его закрытия Ираном

Vesselfinder: десятки танкеров скопились по обе стороны Ормузского пролива
Fars

Десятки танкеров и грузовых судов скопились по обе стороны Ормузского пролива после его закрытия Ираном. Об этом свидетельствуют данные портала для отслеживания судов Vesselfinder.

Как утверждают ВС Ирана (Корпус стражей исламской революции, КСИР), в настоящее время Исламская Республика установила полный контроль над Ормузским проливом и запретила судам проход через него. Так, заместитель командующего Военно-морскими силами КСИР Мохаммад Акбарзаде объявил о запрете любого движения судов, в том числе нефтяных, коммерческих и рыболовных.

До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американские военные корабли в случае необходимости будут сопровождать танкеры в Ормузском проливе. Также Трамп поручил Корпорации по финансированию международного развития (DFC) обеспечить страхование от политических рисков и предоставить гарантии финансовой безопасности для всей морской торговли, которая проходит через Персидский залив и Ормузский пролив, особенно в сфере энергоносителей.

Ранее Иран нашел «ахиллесову пяту» в стратегии США и Израиля.

 
