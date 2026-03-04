Иран запретил движение через Ормузский пролив

КСИР: движение всех судов через Ормузский пролив запрещено

Иран запрещает движение всех судов через Ормузский пролив, заявил заместитель командующего Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Акбарзаде. Об этом сообщает информационное агентство Fars.

По словам Акбарзаде, после объявления запрета движение судов, в том числе нефтяных, коммерческих и рыболовных, в Ормузском проливе стало невозможным.

3 марта президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американские военные корабли в случае необходимости будут сопровождать танкеры в Ормузском проливе.

В этот же день советник командующего Корпуса стражей исламской революции Ибрахим Джабари заявил, что КСИР сожжет любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. По его словам, Иран также готов при необходимости нанести удары по всем трубопроводам на Ближнем Востоке и заблокировать экспорт нефти из региона.

