Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Иран запретил движение через Ормузский пролив

КСИР: движение всех судов через Ормузский пролив запрещено
Bill Foley/AP

Иран запрещает движение всех судов через Ормузский пролив, заявил заместитель командующего Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Акбарзаде. Об этом сообщает информационное агентство Fars.

По словам Акбарзаде, после объявления запрета движение судов, в том числе нефтяных, коммерческих и рыболовных, в Ормузском проливе стало невозможным.

3 марта президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американские военные корабли в случае необходимости будут сопровождать танкеры в Ормузском проливе.

В этот же день советник командующего Корпуса стражей исламской революции Ибрахим Джабари заявил, что КСИР сожжет любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. По его словам, Иран также готов при необходимости нанести удары по всем трубопроводам на Ближнем Востоке и заблокировать экспорт нефти из региона.

Ранее в Ираке рассказали, чем грозит для страны закрытие Ормузского пролива.

 
Теперь вы знаете
От «Маски» до маски: что случилось с лицом Джима Керри и действительно ли его заменил двойник
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!