Россиян предупредили, что остекление балкона в 2026 году сильно подорожает

Эксперт MELKE Петюшин: остеклить балкон станет на 15% дороже в 2026 году
Gubin Yury/Shutterstock/FOTODOM

Остекление балкона в 2026 году обойдется на 10–15% дороже, чем в 2025 году. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт рынка производства оконных систем, руководитель маркетинга и рекламы компании MELKE Никита Петюшин.

По его оценке, остекление балконов станет дороже на 10 тыс. рублей. Остекление балкона площадью 3–5 кв. метров в 2025 году стоило 90 тыс. рублей, а в 2026-м за аналогичную площадь покупателям нужно будет заплатить примерно 100 тыс. рублей, предупредил Петюшин.

«Удорожание стоимости остекления напрямую коррелирует с экономической ситуацией. Кроме этого, на конечную цену влияет повышение НДС до 22%. Это увеличит налоговую нагрузку на производителей и может добавить к стоимости продукции еще 1–2%. От качества оконных систем зависят тепло- и шумоизоляция в квартире и доме. Более 50% покупателей квартир в новостройках в ближайшие пять лет после получения ключей меняют окна. Важно обращать внимание на подход компании и детали — даже качественная система не будет работать при неправильной установке, а переделка впоследствии обходится дороже», — отметил Петюшин.

По его словам, в целом запрос на остекление балкона в крупных городах стал встречаться реже: доля старого жилого фонда, где балконы строились открытыми, сокращается, а собственники, которые хотели остеклить балкон, сделали это еще 10–20 лет назад. Есть запрос на обновление систем, и теперь покупатели перед принятием решения тщательно выбирают, уточнил эксперт. В регионах динамика спроса на первичную установку сохраняется, а Москва в части оконных конструкций смотрит в сторону более ярких решений — набирают популярность цветные оконные рамы или алюминиевые, заключил Петюшин.

Согласно статистике Минэкономразвития, годовая инфляция в России с 17 по 24 февраля достигла 5,81% по сравнению с 5,85% неделей ранее.

Ранее россиянам рассказали, как вырастить огурцы на подоконнике.

 
