Некоторым американским госслужащим разрешили покинуть Кипр

Госдепартамент США разрешил части американских госслужащих и членам их семей покинуть Кипр из-за угроз безопасности. Об этом сообщило посольство США на острове.

В заявлении, опубликованном на сайте дипломатической миссии, говорится, что разрешение распространяется на сотрудников правительства США, чья деятельность не связана с чрезвычайными задачами. Также страну могут покинуть члены семей американских госслужащих.

2 марта министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что британская база военно-воздушных сил Акротири на Кипре была атакована беспилотниками. На фоне этого британские военные привели в состояние повышенной готовности эсминец типа 45 (Type-45).

Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что речь идет о беспилотнике типа «Шахед», который принадлежит Ирану.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе сравнили мышление политиков с четырехлетним ребенком.