Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Наука

Россиянам рассказали, как с помощью ИИ можно пережить джетлаг и перелеты

Эксперт Яндекса Островерхий: ИИ помогает составить план сна, еды и света под рейс
AP

Джетлаг — состояние, когда внутренние биологические часы не совпадают с местным временем после перелета через несколько часовых поясов. Как рассказал «Газете.Ru» руководитель пользовательских продуктов Яндекс Путешествий Михаил Островерхий, ИИ можно использовать для составления плана адаптации к смене часовых поясов на основе маршрута и личных параметров.

Смена часовых поясов нарушает суточные ритмы, влияющие на цикл сна, уровень гормонов, пищеварение и способность концентрироваться. При перелетах на восток телу требуется около суток на каждый час разницы, чтобы вернуться в стабильный режим. При движении на запад этот срок сокращается, но самочувствие остается нестабильным в течение нескольких дней.

«Планирование адаптации вручную бывает сложным. Эту задачу можно делегировать ИИ, который может помочь рассчитать схему восстановления на основе маршрута и личных параметров. Он умеет учитывать время вылета и посадки, количество пересадок, направление перелета и сопоставлять эти данные с повседневным ритмом человека. Достаточно написать вводные в ChatGPT, Gemini, Алису AI, DeepSeek или другие нейросети. Кроме того, что я уже упомянул, важно указать привычный режим сна, физическое состояние, наличие вредных привычек», — заметил специалист.

Если написать в нейросеть детали перелета и свой привычный режим, она может помочь собрать сценарий адаптации вокруг трех факторов, которые сильнее всего влияют на самочувствие при смене часового пояса: сна, питания и света.

«ИИ может предложить начать подготовку за несколько дней до вылета. Например, постепенно сдвигать время сна, менять освещение утром и вечером, корректировать рацион. Во время полета ИИ может предложить, когда лучше поспать, а когда не стоит, как распределить приемы пищи и в какие часы стоит избегать яркого света и шума. После прибытия ИИ может помочь спланировать первый день, который часто становится самым сложным. При утреннем прилете он может предложить провести больше времени на дневном свету, при вечернем — заранее подготовить условия для сна», — рассказал специалист.

Ранее психолог назвал простой способ стать счастливее.

 
Теперь вы знаете
От «Маски» до маски: что случилось с лицом Джима Керри и действительно ли его заменил двойник
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!