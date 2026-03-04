Размер шрифта
Россиян предупредили о наказании за генерацию фото знаменитостей с помощью ИИ

Юрист Мусаелян: генерация фото знаменитости с помощью ИИ может грозить тюрьмой
Anggalih Prasetya/Shutterstock/FOTODOM

Распространение фото известных лиц, сгенерированных с помощью ИИ, влечет уголовную ответственность в случае причинения вреда людям, изображенным на фото. Об этом «Газете.Ru» рассказал патентный поверенный, управляющий юридической компанией Patent.Lab Карен Мусаелян.

«Сама по себе генерация изображения известного лица с помощью ИИ не влечет уголовной ответственности. Риск уголовной ответственности может наступать, в случае если сгенерированное изображение несанкционированно распространяется, и у лица, которое его распространяет, есть умысел, связанный с причинением вреда известному лицу. Для привлечения к уголовной ответственности требуется наличие состава преступления, который отличается в зависимости от совершенного деяния. К таковым может относиться ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни), ст. 128.1 УК РФ (клевета), ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти)», — отметил Мусаелян.

По его словам, чаще всего с использованием ИИ для генерации контента сталкиваются знаменитости. Мусаелян подчеркнул, что зачастую знаменитости не против подобного развития событий, поскольку это бесплатная реклама и лишняя попытка напомнить о себе. Однако бывают ситуации, когда знаменитый человек может стать объектом травли, предупредил юрист. Он уточнил, что, если распространение сгенерированного контента прямо или косвенно порочит честь и достоинство знаменитости, здесь вполне вероятно уголовное преследование. По словам юриста, одним из первопроходцев в этом стала премьер-министр Италии Джорджа Мелони: в 2024 году политик столкнулась с публикацией порнографических дипфейков со своим лицом, авторов контента нашли и привлекли к уголовному наказанию.

Мусаелян подчеркнул, что размещение изображения гражданина для генерации контента в ИИ-сервисе может нарушать его права в следующих случаях:

— фото является основным объектом использования и гражданина можно идентифицировать;
— использование не подпадает под исключения, установленные законом: осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах; изображение получено при съемке в общественном месте и не является основным объектом; гражданин позировал за плату лицу, осуществляющему генерацию.

При этом публикация гражданином своей фотографии в открытом доступе (в соцсетях, например), не подразумевает согласия на обработку его фотографии для генерации с помощью ИИ, предупредил юрист.

Тюремные сроки по статьям УК за незаконную генерацию изображений известных людей с помощью ИИ могут достигать шести лет.

Ранее сообщалось, что россиян могут обязать обосновывать закрытое лицо в общественном месте.

 
