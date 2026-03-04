Размер шрифта
Владивосток накрыло едким дымом из Китая

Жители Владивостока ощущают запах дыма из-за пожаров в Китае
Ovchinnikova Irina/Shutterstock/FOTODOM

Во Владивостоке жители города ощущают запах дыма из-за пожаров в Китае. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток Новости».

«Утро началось с тревожных запахов — жители города вновь почувствовали в воздухе гарь. Накануне вечером ситуация была такой же: в некоторых районах появилась заметная дымка, словно город окутало легкой пеленой», — пишет Telegram-канал.

Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что запах дыма приносит в город со стороны Китая и приграничных районов Приморья северный и северо-западный ветер. Как отмечается, токсичный воздух окутал город вечером 3 марта.

До этого сообщалось, что в 2025 году Владивосток вошел в топ-3 рейтинга направлений для путешествий на выходные в честь 8 Марта. В праздничные выходные в марте этого года заметно выросла доля бронирований в Шерегеше Кемеровской области, который в этом году попал в десятку лидеров, а в прошлом году не вошел в топ-20.

Ранее крупный пожар вспыхнул возле зоопарка во Владивостоке.

 
