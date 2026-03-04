Владивосток накрыло едким дымом из Китая

Во Владивостоке жители города ощущают запах дыма из-за пожаров в Китае. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток Новости».

«Утро началось с тревожных запахов — жители города вновь почувствовали в воздухе гарь. Накануне вечером ситуация была такой же: в некоторых районах появилась заметная дымка, словно город окутало легкой пеленой», — пишет Telegram-канал.

Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что запах дыма приносит в город со стороны Китая и приграничных районов Приморья северный и северо-западный ветер. Как отмечается, токсичный воздух окутал город вечером 3 марта.

