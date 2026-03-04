Размер шрифта
Россиян предупредили об изменениях с налогообложением недвижимости

Юрист Булгакова рассказала, как изменятся налоговые вычеты для многодетных
РИА Новости

С 2026 года вступили в силу новые изменения в системе налогообложения недвижимости, которые направлены на упрощение процедур для граждан и увеличение мер социальной поддержки. Об этом агентству «Прайм» сообщила ведущий юрист юридической компании Taxology Ксения Булгакова.

Семьи с тремя и более детьми получат право на налоговый вычет, который позволит уменьшить налоговую базу на кадастровую стоимость 5/7 м² квартиры или жилого дома на каждого ребенка. Это право будет распространяться на несовершеннолетних детей, а также на детей старше 18 лет, но не старше 23 лет, если они учатся в очных образовательных учреждениях.

Кроме того, продлено освобождение от уплаты налога на имущество для физических лиц, чьи объекты находятся в зонах с введенным режимом чрезвычайной ситуации или контртеррористической операции.

Для объектов незавершенного строительства, предназначенных для многоквартирного жилья и имеющих кадастровую стоимость более 300 млн рублей, отменяется повышенная налоговая ставка в 2,5%. С 2026 года для таких объектов будет действовать ставка в 2%.

С 1 августа 2026 года налоговые уведомления для физических лиц, зарегистрированных на портале «Госуслуги», будут автоматически поступать в их личные кабинеты. Печатные версии уведомлений не будут отправляться по почте.

«Поэтому рекомендуется регулярно проверять уведомления на «Госуслугах», чтобы не пропустить информацию о начисленных налогах», — добавила Ксения Булгакова.

Ранее в ФНС раскрыли итоги проверки теневых доходов неработающих москвичей.

 
