Стало известно, что россияне едят в Великий Пост

Спрос россиян на постные блюда в период Великого Поста растет на 100%, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе компании «СПАР Миддл Волга», управляющей сетью супермаркетов SPAR и EUROSPAR.

«С 23 февраля по 11 апреля, в период Великого поста, спрос на постные блюда увеличивается в два раза. В прошлом году, например, за время Поста сеть продала около 1000 тонн постной готовой еды, включая постные хлебобулочные изделия. Россияне едят щи из квашеной капусты, винегрет с грибами, картофельные и морковные котлеты, зразы с грибами, грибную икру, овощное соте, рататуй, овощные салаты, пирожки с брусникой, пиццу с вешенками», — отметили в пресс-службе компании.

Там добавили, что среди продукции длительного хранения в Великий Пост наблюдается рост спроса на вареники и кабачковую икру (+60% к обычному периоду), свежие ягоды и грибы (+30-40%), орехи, замороженное тесто, креветки (+25%), а также свежие, замороженные, консервированные овощи, грибы (+20%).

Директор по маркетингу и клиентскому сервису компании Елена Кульпина сказала, что супермаркеты заранее готовятся к ежегодным и сезонным событиям, включая Великий Пост, и расширяют продажи готовой еды.

Ранее россиян призвали отказаться от поездок за рубеж в Великий пост.