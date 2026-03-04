Россиян предупредили о штрафах за неприятный запах в квартире

Доцент Леонова: за запах из квартиры могут оштрафовать до 20 тыс. рублей

Россиянам могут выписать штраф за неприятный запах, исходящий из квартиры. Об этом РИА Новости сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.

По ее словам, неприятный запах может свидетельствовать о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений. Среди причин она назвала содержание животных без надлежащего ухода, отсутствие регулярной уборки или несвоевременный вынос мусора.

Эксперт пояснила, что за такое нарушение для физических лиц предусмотрен штраф от 500 до 1 000 рублей. Леонова добавила, что для юридических лиц санкции значительно выше — от 10 000 до 20 000 рублей.

По ее словам, если причиной неприятного запаха становится содержание животных, питомцев могут изъять у владельца путем выкупа. Эксперт отметила, что такая норма направлена как на защиту животных, так и на защиту прав других собственников жилья в многоквартирном доме.

Ранее россиян предупреждали о штрафах за захламление и антисанитарию в подъезде.