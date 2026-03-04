Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиян предупредили о штрафах за неприятный запах в квартире

Доцент Леонова: за запах из квартиры могут оштрафовать до 20 тыс. рублей
Shutterstock

Россиянам могут выписать штраф за неприятный запах, исходящий из квартиры. Об этом РИА Новости сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.

По ее словам, неприятный запах может свидетельствовать о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений. Среди причин она назвала содержание животных без надлежащего ухода, отсутствие регулярной уборки или несвоевременный вынос мусора.

Эксперт пояснила, что за такое нарушение для физических лиц предусмотрен штраф от 500 до 1 000 рублей. Леонова добавила, что для юридических лиц санкции значительно выше — от 10 000 до 20 000 рублей.

По ее словам, если причиной неприятного запаха становится содержание животных, питомцев могут изъять у владельца путем выкупа. Эксперт отметила, что такая норма направлена как на защиту животных, так и на защиту прав других собственников жилья в многоквартирном доме.

Ранее россиян предупреждали о штрафах за захламление и антисанитарию в подъезде.

 
Теперь вы знаете
От «Маски» до маски: что случилось с лицом Джима Керри и действительно ли его заменил двойник
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!