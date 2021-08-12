Опубликовано видео с места крушения вертолета на Камчатке

Видеозапись с места крушения туристического вертолета Ми-8 на Камчатке публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как ведется поисковая операция.

Ранее сообщалось, что вертолет с туристами на борту разбился на Камчатке. Вертолет упал в озеро, в настоящее время он находится на глубине 100 метров.

На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Известно, что упавший Ми-8 находился в исправном состоянии — он проходил капитальный ремонт в прошлом году.

Как сообщил «Интерфаксу» источник в органах организации здравоохранения Камчатского края, в результате крушения погибли восемь человек, еще восьмерых удалось спасти.