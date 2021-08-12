Вертолет, потерпевший крушение на Камчатке, находится на глубине 100 метров

Вертолет с туристами, который рухнул в озеро на Камчатке, сейчас лежит на глубине 100 метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренном ведомстве.

«Вертолет после жесткой посадки затонул. Он находится на глубине около 100 метров», — уточнил источник.

На борту вертолета Ми-8 находились 13 туристов из Москвы и Петербурга, среди них один ребенок. Первой остановкой в их экскурсионной программе должно было стать озеро Курильское.

Выжили девять человек. Разбившийся вертолет осматривали перед вылетом и у него не было никаких технических неполадок. При этом садился он в условиях тумана. В связи с ЧП было заведено уголовное дело, следственные действия продолжаются.

Также названы вероятные версии крушения вертолета с туристами на Камчатке. Техническая неисправность, возможно, привела к падению вертолета Ми-8, на борту которого были туристы.