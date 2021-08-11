Признавшийся в убийстве «Рыбный король» получил 2 месяца домашнего ареста

Депутат-миллиардер Камчатского края Игорь Редькин получил два месяца домашнего ареста, сообщает ТАСС со ссылкой на городской суд Петропавловска-Камчатского.

Он будет находится под арестом на время проведения расследования.

В убийстве депутат Законодательного собрания Камчатки, известный как «Рыбный король» признался сам. По его словам, он случайно застрелил 30-летнего мужчину на свалке в поселке Озерновский Усть-Большерецкого района, приняв того за медведя в сумерках. Политик подчеркнул, что «принял для себя решение и готов понести наказание, которое определит суд».

Евгения Чернова, которая раньше жила в поселке Озерновский, рассказала «Газете.Ru», что там действительно есть проблемы с медведями, которые свободно гуляют по территории поселка, на огородах, не говоря уже о близлежащих к поселку территориях.

По данным Forbes, Редькин является совладельцем компании «Витязь-Авто». Организация занимается добычей и переработкой рыбы. Выручка компании в 2020 году, по данным СПАРК, — 5,4 млрд рублей. Ранее Forbes включил депутата в двадцатку самых богатых госслужащих России. Офиально задекларированный доход политика за последние три года корядка 1,5 млрд.