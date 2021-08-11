Тиктокер из Екатеринбурга выплатит штраф за ношение формы гаишника

На 27-летнего мужчину, снимающего ролики для социальной сети TikTok, завели административное дело за незаконное ношение форменной одежды сотрудника ГИБДД. Об этом сообщает E1.

По словам мужчины, чтобы задержать мужчину было направлено три экипажа ГИБДД.

«Ни о чем особо со мной они не разговаривали. Сказали, что поступила какая-то жалоба и они вынуждены были ее проверить. В тот момент в форме я не ехал. Но не знаю, зачем выделено было три машины на эту спецоперацию. Я не порочил их честь. Это исключительно юмор и ничего более», — подчеркнул блогер.

Он отметил, что ему выписали штраф в размере 500 рублей за тонировку стекол, еще тысячу – за неуплату предыдущего штрафа и завели административное дело по части 1 статье 17.12 Кодекса об административных правонарушениях России. Штраф по нему составляет от 1 до 1,5 тысячи рублей.

Мужчина подчеркнул, что не собирается прекращать снимать ролики.

Ранее три школьницы в Екатеринбурге устроили съемки видео для TikTok на фоне мемориала «Черный тюльпан» уральским воинам интернационалистам, погибшим в Афганистане и Чечне.