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В Сан-Марино рассказали о туристах, приехавших ради вакцинации «Спутником V»

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Dado Ruvic/Reuters

Иностранные туристы, которые приезжают в Сан-Марино ради вакцинации российским препаратом «Спутник V», зачастую увозят домой пустые ампулы в качестве сувенира. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Институт социального обеспечения (ISS) Сан-Марино.

С середины мая власти Сан-Марино открыли «вакцинационный» туризм, в рамках которого всем желающим предлагается привиться российским препаратом. Для этого иностранный гражданин должен забронировать номер в одной из гостиниц и провести на горе Титано не менее шести дней: два периода по трое суток, которых будет достаточно для наблюдения за вакцинацией, с перерывом от 21 до 28 дней. Не считая отеля, две прививки вакциной обойдутся в €50.

«За это время мы сделали 1 700 уколов. Цикл вакцинации завершили 840 человек. <...> Кто-то еще вернется в ближайшие дни за второй дозой», — сказал представитель медицинского ведомства.

Ранее в Сан-Марино рассказали, что антитела к COVID-19 после второй дозы российской противокоронавирусной вакцины «Спутник V» были выявлены у 99% участников совместного исследования властей Сан-Марино и римского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани.

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