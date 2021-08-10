В Минздраве Северной Осетии назвали предварительную причину аварии с кислородом

Временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев раскрыл предварительную причину аварии на кислородной станции, в результате которой погибли девять пациентов городской больницы.

«Мы считаем, что это системный сбой, разберутся специалисты. Сейчас проводится проверка, будет выяснена причина», — заявил Тебиев.

Ранее еще двое человек умерли после аварии в больнице во Владикавказе.

Временно исполняющий обязанности главы республики Сергей Меняйло заявил в беседе с «Интерфаксом», что смерть пациентов не связана с аварией.

Накануне, 9 августа, в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла авария на кислородной станции. Причиной инцидента стал прорыв трубы под землей. В связи с ЧП заведено уголовное дело по статье о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Позднее во владикавказской больнице наладили подачу кислорода пациентам после ЧП. В больницу было доставлено свыше трех тонн кислорода.

В Минздраве Северной Осетии уточнили, что все медучреждения региона обеспечены кислородом и продолжают принимать пациентов с коронавирусной инфекцией.