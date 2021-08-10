Эксперты рассказали о вероятности проникновения в Россию лихорадки Марбург

В противочумном институте «Микроб» оценили вероятность проникновения в Россию лихорадки Марбург, от которой недавно скончался житель Республики Гвинея, сообщает ТАСС.

«Риск распространения на мировом уровне, а также риск завоза инфекции в Российскую Федерацию крайне низок», — заявили эксперты «Микроба», уточнив, что на территории России случаев заражение лихорадкой Марбург не регистрировалось.

Случаи распространения этой лихорадки регистрировались только в странах Африки — в последний раз в Уганде, в 2017 году. Девятью годами ранее, в 2008, случаи болезней, вызванные лихорадкой Марбург, отмечались в США и Нидерландах.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили о первой смерти от лихорадки Марбург.

В организации подчеркнули, что Марбург передается людям от фруктовых летучих мышей и распространяется среди людей при прямом контакте с биологическими жидкостями инфицированных людей, поверхностями и материалами.