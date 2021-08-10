Во владикавказской больнице наладили подачу кислорода пациентам после ЧП

Бесперебойное кислородное обеспечение всех пациентов налажено в больнице скорой помощи Владикавказа, где накануне из-за аварии на кислородной станции умерли девять пациентов. Об этом сообщил минздрав Северной Осетии, передает РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что все медучреждения региона обеспечены кислородом и продолжают принимать пациентов с коронавирусной инфекцией.

Накануне, 9 августа, в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла авария на кислородной станции. Причиной инцидента стал порыв трубы под землей. Жертвами стали девять пациентов в возрасте от 47 до 85 лет, состояние которых было крайне тяжелым. В связи с ЧП заведено уголовное дело по статье о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Также врио главы Северной Осетии рассказал о причинах трагедии с девятью погибшими больными.

Ранее сообщалось, что в больницу Владикавказа после ЧП доставили три тонны кислорода.