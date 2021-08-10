В больницу Владикавказа после ЧП доставили три тонны кислорода

Три тонны кислорода из Кабардино-Балкарии были привезены в больницу скорой помощи во Владикавказе после гибели пациентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Северной Осетии.

«Три тонны кислорода привезли в КБСП из Прохладного (КБР). Республика также ожидает поставки из Ставропольского края и Краснодара», — уточнили в министерстве.

В больнице скорой помощи во Владикавказе 9 августа произошла авария на кислородной станции. Причиной инцидента стал порыв трубы под землей. Жертвами стали девять пациентов в возрасте от 47 до 85 лет, состояние которых было крайне тяжелым. В связи с ЧП заведено уголовное дело по статье о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Также врио главы Северной Осетии рассказал о причинах трагедии с девятью погибшими больными.