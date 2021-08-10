Сомнолог назвал способ борьбы с бессонницей

Врач-сомнолог Павел Кудинов в беседе с Общественной службой новостей назвал главное средство борьбы с бессонницей.

По его словам, следует избавиться от тревожных состояний, стрессов и перегрузок. В этом помогает нормализация режима пробуждения, заявил специалист.

Доктор указал, что вставать всегда необходимо в одно и то же время. Это касается как будних, так и выходных дней.

Кудинов отметил, что если наладится режим пробуждения, то нормализуется и сон, и никакие средства вроде травяных чаев и соков уже не понадобятся.

«А если даже человек и наладил режим сна, в распорядке дня нашел время на физическую нагрузку, и все равно испытывает проблемы с засыпанием, то эффективность от валерьяны будет явно выше, чем эффективность от вишневого сока», – добавил он.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о продуктах, которые вызывают бессонницу.