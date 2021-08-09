СК возбудил уголовное дело после гибели пациентов в больнице Владикавказа

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели 9 человек в больнице Владикавказа после прорыва трубы кислородной системы, сообщает ТАСС.

«По факту происшествия в клинической больнице скорой помощи Владикавказа следственными органами СУ СК России по Республике Северная Осетия - Алания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»)», — говорится в сообщении СК.

В ведомстве добавили, что в настоящее время проводятся следственные действия, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что девять человек погибли в результате порыва трубы, поставлявшей кислород больным, в больнице скорой помощи во Владикавказе.

По словам ВРИО главы Северной Осетии Сергея Меняйло, фактически произошел порыв трубы кислородной из резервуара, который находится под землей, и прекращена была подача кислорода. Он добавил, что с завтрашнего дня во всех больницах региона обеспечат резервную подачу кислорода. Кроме того, власти Северной Осетии договорились с министерством обороны о доставке в случае необходимости кислорода из Моздока. Это около двух тонн кислорода.

В Министерстве здравоохранения республики сообщили, что пациентов учреждения после инцидента подключили к резервной системе.

«71 человек находился в реанимации на момент аварии, из них 13 на инвазивной искусственной вентиляции легких, и из этих 13 человек девять скончались. 62 человека продолжают находиться в тяжелом состоянии. Реаниматологи республики вызваны в больницу. Пациенты находятся с кислородными баллонами с резервной подводкой под необходимым давлением. Каждый пациент под индивидуальным наблюдением врачей», — рассказали в ведомстве.