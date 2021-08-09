Штормовое предупреждение продлили в Сочи до 12 августа из-за мощных ливней

Штормовое предупреждение продлевается в Сочи до четверга, 12 августа. В регионе ожидаются мощные ливни с грозами, шквалистый ветер, уточняется на официальном сайте администрации муниципалитета.

В реках Сочи синоптики прогнозируют подъем уровня воды до критических отметок. При ухудшении погоды также не исключается сход сетей в горной местности.

«По прогнозам метеорологов в течение суток 10, 11 и 12 августа на территории Сочи сохранится комплекс гидрометеорологических явлений. Местами пройдут сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-24 м/с», — заявили в администрации.

В это время также, по информации метеоспециалистов, существует опасность появления смерчей над морем на участке Магри — Веселое.

Спасатели посоветовали жителям и гостям курортного города принять все необходимые меры предосторожности. Рекомендуется отказаться от отдыха у воды, не парковать машины под деревьями, рекламными щитами.

В конце июля в Сочи река Дагомыс вышла из берегов из-за мощнейшего ливня, планировалась эвакуация города. Позже стало известно, что еще несколько рек вышли из берегов, затопив автостраду «Адлер-Сочи». Мэр города мобилизовал все силы и средства для устранения последствий разлива.