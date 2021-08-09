Претендентов в топ-менеджеры «Роскосмоса» стали проверять на детекторе лжи

Обязательную проверку на детекторе лжи ввели для кандидатов в руководство «Роскосмоса» и его предприятий. Об этом заявил глава государственной корпорации Дмитрий Рогозин в комментариях на странице в Facebook.

Меры приняли для предотвращения коррупции в ракетно-космической отрасли среди топ-менеджмента.

«С лета прошлого года я ввел обязательное прохождение полиграфа при назначении на значимые должности в госкорпорации и на наших предприятия», — написал генеральный директор.

Данную проверку будут проходить заместители гендиректора и другие сотрудники, претендующие на должность в топ-менеджменте.

Ранее Рогозин призвал вернуть «расстрелы» за коррупцию в ОПК. По его словам, коррупция в этой сфере фактически представляет собой «потворство агрессору».

До этого стало известно, что в России должностные лица, осужденные за взяточничество, задолжали в бюджет страны 30,9 млрд рублей штрафов.