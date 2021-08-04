Суммарный долг по назначенным коррупционерам штрафам превысил 30 млрд рублей

В России должностные лица, осужденный за взяточничество, задолжали в бюджет страны 30,9 млрд рублей штрафов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.

В среднем размер долга по штрафу, назначенному за коррупцию, составил 5 млн рублей. Причем, в последнее время практически не меняются ни этот показатель, ни общая сумма задолженности. Однако три года назад средняя сумма равнялась 3 млн рублей.

В настоящее время в розыске находятся 583 взяточника, которые задолжали более 1,4 млрд рублей штрафов. Кроме того, разыскивается имущество 132 коррупционеров, не погасивших задолженность.

Ранее московский Следственный комитет заявил, что каждое пятое уголовное дело, возбуждаемое в столице, связано с коррупцией.

Сопоставимые с взятками штрафы появились в Уголовном кодексе в 2011 году. Так, размер штрафа может быть в 100 раз больше суммы взятки, но не должен превышать 500 млн рублей с одного человека.