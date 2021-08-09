Мужчину, стрелявшего в женщину с ребенком в Тульской области, обезвредили соседи

Жителя Щекинского района Тульской области, который выстрелил из ружья в женщину с ребенком, обезвредили соседи, отобрав у него оружие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Когда соседи услышали выстрелы, то выбежали и повалили на землю стрелявшего мужчину, они отобрали у него ружье, выбросили в сторону и вызвали полицию. Сам мужчина ушел на огород и заперся в хозпостройке, где его задержали сотрудники полиции и Росгвардии», — говорится в сообщении.

Согласно информации источника, мужчина произвел не менее двух выстрелов. Первый из них — в воздух, а второй, не прицеливаясь, — в сторону, в результате чего попал в женщину с ребенком.

Уточняется, что после первого выстрела мужчина возвращался в дом, скорее всего перезарядить ружье.

На данный момент устанавливается причина произошедшего.

«По предварительным данным, мужчине показалось, что над ним смеялись дети, чем оскорбили его. Женщина с ребенком случайно проходили мимо», — говорится в сообщении.

Ранее в СУ СК России по Тульской области сообщалось, что 8 августа, в деревне Панарино местный житель 1952 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выстрелл из ружья в женщину, которая шла по улице с дочерью на руках. Ребенку было 2,5 года. От полученного ранения ее дочь скончалась на месте, женщину госпитализировали. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело.