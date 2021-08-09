Продажи школьной формы на «Авито» выросли втрое с прошлого года

Россияне по сравнению с августом прошлого года в три раза чаще стали интересоваться школьной формой через объявления по перепродаже, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Авито».

«Количество объявлений о продаже как бывшей в употреблении, так и абсолютно новой школьной формы выросло на 37% по сравнению с прошлым годом», — отмечают аналитики.

Из данных следует, что родителям девочек школьная форма в этом году обойдется в среднем в 650 рублей — на 9% дороже, чем в прошлом году. Форма для мальчиков форма будет стоить чуть больше — в среднем 1 тыс. рублей, по сравнению с летом 2020 года цена выросла на 25%.

Согласно исследованию, спрос на спортивную форму для девочек увеличился на 35%, для мальчиков — лишь на 6%, при этом стоимость девичьей спортивной экипировки не изменилась с прошлого лета и составила в среднем 500 руб., а форма для мальчиков подорожала на 10% и достигла средней цены в 550 руб.

Отмечается, что спрос на рюкзаки и ранцы стал на 74% выше, чем в прошлом году. При этом они стали стоить на 17% дороже — в среднем их можно купить за 700 рублей.

Эксперты полагают, что изменения в спросе связаны с улучшением эпидемиологической обстановки — в прошлом году из-за пандемии многие дети остались дома и далеко не всегда нуждались в привычных атрибутах школьной жизни.

Ранее президент России Владимир Путин поручил досрочно начать выплаты «школьных» 10 тыс. рублей.