ВСУ ударили по зданию администрации в ЛНР, пострадали двое

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по зданию администрации Старобельского округа ЛНР, пострадали два человека. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в Мах.

Он пояснил, что сотрудники администрации успели эвакуироваться из здания.

«Сотрудники успели вовремя эвакуироваться, но пострадали проходящие мимо жители — девушка 2001 г. р. и мужчина 1946 г. р.», — говорится в сообщении.

6 апреля украинские войска нанесли удар по шахте «Белореченская» в ЛНР. В результате атаки противника была повреждена электрическая подстанция.

4 апреля ВСУ ударили по частному сектору в селе Михайловка в Кременском округе ЛНР. Как рассказал Пасечник, в результате атаки в населенном пункте начался пожар. Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место происшествия, но трех человек спасти не удалось. Это жильцы одного из домов — супружеская пара и их восьмилетний ребенок.

Ранее ВСУ нанесли удар по школе-интернату в ЛНР.