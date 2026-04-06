Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Армия

ВСУ ударили по зданию администрации в ЛНР, пострадали двое

Соцсети

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по зданию администрации Старобельского округа ЛНР, пострадали два человека. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в Мах.

Он пояснил, что сотрудники администрации успели эвакуироваться из здания.

«Сотрудники успели вовремя эвакуироваться, но пострадали проходящие мимо жители — девушка 2001 г. р. и мужчина 1946 г. р.», — говорится в сообщении.

6 апреля украинские войска нанесли удар по шахте «Белореченская» в ЛНР. В результате атаки противника была повреждена электрическая подстанция.

4 апреля ВСУ ударили по частному сектору в селе Михайловка в Кременском округе ЛНР. Как рассказал Пасечник, в результате атаки в населенном пункте начался пожар. Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место происшествия, но трех человек спасти не удалось. Это жильцы одного из домов — супружеская пара и их восьмилетний ребенок.

Ранее ВСУ нанесли удар по школе-интернату в ЛНР.

 
Теперь вы знаете
Какие мультфильмы посмотреть с ребенком: более 20 идей для малышей и дошкольников
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
