Иран подготовил ответы на план США по урегулированию конфликта

Иранская сторона подготовила ответы на план США по урегулированию конфликта. Об этом сообщил представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи, его слова передает агентство IRNA.

«Несколько дней назад через посредников были представлены предложения, включая план США из 15 пунктов, переданный через Пакистан и некоторые другие дружественные страны. Тогда же мы заявили, что такие предложения являются чрезмерными, необычными и нелогичными. Исходя из наших интересов и соображений, мы сформулировали собственный набор требований», — сказал он.

26 марта источник агентства Tasnim сообщил, что Иран передал официальный ответ на 15-пунктовый план США по урегулированию конфликта через посредников и ждет реакции Вашингтона. Тегеран требует прекращения военных действий, гарантий безопасности, компенсаций и признания своего суверенитета над Ормузским проливом, а также ставит под сомнение искренность переговоров со стороны США. О том, какие условия выдвинул Иран и чего хочет Вашингтон, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран подготовил список судов США и Израиля, которые могут стать целями.