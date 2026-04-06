Россия и Южная Корея могут возобновить прямое авиасообщение

Авиакомпании Республики Корея обсуждают с российской стороной возможность возобновления прямого авиасообщения. Об этом рассказал президент Корейско-российского делового совета Пак Чжон Хо, пишет ТАСС.

«Корейские авиалинии были как раз на [Международном транспортно-логистическом] форуме, переговоры идут», — сказал он, отвечая на вопрос о возобновлении авиасообщения.

Пак Чжон Хо добавил, что в данный момент обсуждается решение, которые было бы приемлемо для обеих сторон. Интерес к возобновлению рейсов возник у корейской стороны в том числе из-за спроса компаний на товары из России.

Недавно стало известно, что Россия и Танзания приняли политическое решение о запуске прямых авиарейсов между странами и прикладывают усилия для скорейшей реализации проекта. Точные даты начала прямого авиасообщения между двумя странами пока не определены, поскольку РФ и Танзании предстоит урегулировать некоторые вопросы, связанные с «международными стандартами».

Ранее сообщалось, что между Россией и Мьянмой могут запустить прямое авиасообщение.