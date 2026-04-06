Военный эксперт раскрыл, сколько еще может воевать Украина

Аналитик Евсеев: ВСУ без массового применения БПЛА могут воевать еще два года

России необходимо качественно изменить ситуацию на фронте с точки зрения противодействия украинским беспилотникам. В таком случае Украина не сможет воевать больше двух лет. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Владимир Евсеев.

По словам эксперта, ВСУ на поле боя пока способны создавать численный перевес в беспилотниках в сравнении с армией России на определенных участках фронта. В таких условиях ВС РФ необходимо более эффективно использовать перехватчики для украинских дронов. По словам Евсеева, Россия начнет «очень быстро наступать», если решит проблему противодействия БПЛА ВСУ на фронте.

«Если качественно изменить ситуацию в отношении борьбы с беспилотниками, то тогда при нынешней ситуации, я думаю, Украина больше двух лет не продержится», — считает эксперт.

Поясняя свою позицию, Евсеев напомнил, что Украина – «немаленькое государство», где, несмотря на серьезное сокращение численности населения, власти пока находят мобилизационный ресурс. Поэтому, по словам эксперта, «Украина ослабевает, но не настолько, чтобы завтра она сдалась».

Кроме того, напомнил аналитик, страны Европы продолжают помогать Киеву, невзирая на внутренние разногласия в ЕС, связанные с позицией Венгрии по вопросу предоставления финансов ВСУ.

До этого украинский нардеп Александр Мережко заявил, что Украине хватит людских ресурсов на 10 лет военного конфликта.

