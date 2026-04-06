Виктор Пелевин мог написать роман о Джеффри Эпштейне

Писатель Виктор Пелевин мог написать роман, одним из героев которого стал скандальный американский финансист Джеффри Эпштейн. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Редакция канала рассказала, что получила в почте рукопись, в которой большое место отводится расследованию громкого дела Джеффри Эпштейна.

«Пелевин, как известно, всегда реагирует на события. Особое внимание привлекли стиль письма и детали: характерная манера повествования, узнаваемый ритм текста и имя главного героя», — говорится в посте.

Представители писателя не комментировали слухи о выходе новой книги.

Виктор Пелевин — один из самых известных российских писателей-постмодернистов, удостоенный множества литературных премий. Каждый год он выпускает новый роман, наполненный отсылками к текущей реальности и злободневными комментариями. В сентябре 2025 года он представил роман «A Sinistra».

Ранее роман Виктора Пелевина запретили в Белоруссии.

 
