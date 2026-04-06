«Это сказка»: Тутберидзе о давлении на фигуристов

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в интервью Okko рассказала, что не давит на фигуристов во время тренировочного процесса.

«Это сказка, что мы заставляем. Мы помогаем. Если у тебя есть талант, желание, работоспособность, мы помогаем это достать. Если будет у тебя плюс вес, то это раскоординация», — сказала Тутберидзе.

Тутберидзе была тренером олимпийских чемпионок Юлии Липницкой, Алины Загитовой и Анны Щербаковой. Серебряными призерами Игр под руководством тренера становились Евгения Медведева и Александра Трусова.

Также Тутберидзе тренирует Аделию Петросян, которая приняла участие в Олимпийских играх 2026 года в Италии. По итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лью, набравшая 226,79 балла. Серебро досталось Каори Сакамото из Японии с результатом 224,90. Третьей стала японка Ами Накаи с суммой в 219,16 балла.

Ранее шоу Тутберидзе отменили в Казахстане.