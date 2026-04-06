«Наши двери всегда открыты для Овечкина»: в «Динамо» допустили возвращение форварда

Президент московского «Динамо» Виктор Воронин заявил, что двери клуба всегда открыты для капитана и нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Если он решит вернуться в «Динамо», то с Александром будут разговаривать акционеры. В каком качестве он захочет вернуться — игрок, президент, главный тренер, директор? Двери «Динамо» для Александра всегда открыты. Он наш кумир и флаг», — сказал Воронин.

Овечкин является воспитанником «Динамо». Хоккеист играл за московский клуб в сезоне 2012/13, после чего выступал исключительно в составе «Кэпиталз».

В нынешнем сезоне Овечкин провел за «Вашингтон» 78 матчей, в которых забросил 31 шайбу и отдал 30 результативных передач.

В апреле 2025 года российский спортсмен побил рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

